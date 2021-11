Rouen. Une application mobile pour découvrir Rouen vu par un Rouennais

BO-OK est une application mobile conçue comme une balade dans la ville. "C'est une sélection de lieux, de rues, de monuments où l'on va inviter à passer. Des lieux privés et publics mais aussi des bars ou encore des restaurants", explique Franck Dubois de la maison d'édition Perroquet bleu qui a développé l'appli.

En clair, vous êtes géolocalisé grâce à l'appli et en suivant le parcours, des contenus vous sont proposés sur ce qui vous entoure. Rien d'exhaustif et c'est bien là le but. "On revendique notre subjectivité, l'idée étant de faire un guide positif", explique le créateur. Rouennais depuis toujours, Franck Dubois s'est appuyé sur son expérience au sein des maisons d'hôte qu'il tient en centre-ville. "Quelqu'un qui vient passer deux jours à Rouen n'a que faire de l'exhaustivité. Il veut des endroits où il est sûr qu'il ne sera pas déçu. Et puis il veut des anecdotes".

De la gare jusqu'aux quais

L'essentiel est tout de même là. Le parcours débute à la gare puis passe par le donjon, l'escalier qui va jusqu'au square Verdrel avant de continuer vers Saint-Maclou, Saint-Marc puis la cathédrale et les quais.

Et puis, l'application s'enrichit avec le temps. Franck Dubois propose par exemple la rubrique "Gimme 5" : cinq adresses pour ne pas se tromper. "C'est très axé sur les plaisirs de la vie : cinq endroits pour boire une bière, un café le matin ou cinq restaurants dans des prix abordables. Cinq, c'est peu à Rouen mais on est sûr de pouvoir les recommander."

L'application est téléchargeable sur systèmes Android et Apple pour 1,09 euro. Et Franck Dubois ne compte pas s'arrêter là avec l'envie de décliner son concept pour d'autres villes de Normandie. Prochaine en date, Veules-les-Roses (Seine-Maritime) dans les prochaines semaines.

• Bonus Audio : La Normandie qui bouge sur l'application BO-OK