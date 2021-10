Fécamp. Questions loufoques : les pépites des touristes en Normandie

Les offices de tourisme répondent aux interrogations des touristes qui viennent en nombre pendant la période estivale en Normandie. Si la plupart des demandes que peut leur formuler sont des questions rationnelles, il arrive parfois que celles-ci soient pour le moins… Farfelues et insolites. Retrouvez une sélection des meilleures demandes faites aux offices de tourisme en Normandie pendant l'été 2108.

Le Havre

Des demandes qui paraissent invraisemblables ont été formulées dans la ville du Havre (Seine-Maritime). Tout d'abord, des touristes ont confondu la passerelle du bassin du commerce avec le pont de Normandie !

La passerelle du bassin du commerce du Havre (Seine-maritime) - Google Maps

Certains touristes sont entreprenants, comme celui qui a invité une chargée d'accueil de l'office de tourisme à l'accompagner à la baignade. D'autres pensent que l'office possède un embarcadère en son sein pour visiter le port ou faire une promenade en mer. Certains touristes veulent même se faire rembourser les sorties quand il pleut ! Et comme la nature est parfois surprenante pour certains, d'autres demandent ce que sont les "petits cailloux" sur la plage et pourquoi il y a du sable en dessous ! Cette plage se trouve d'ailleurs à quelques dizaines de mètres de l'office de tourisme mais cela n'empêche pas certains de leur demander où elle se trouve. Enfin, la meilleure pour la fin, on a demandé à l'office de tourisme si le volcan est en éruption. La visite du Havre ça peut être dangereux…

Le volcan du Havre - Gilles Anthoine

Orne

À l'office de tourisme de Flers, beaucoup de demandes de touristes concernent la Vélofrancette, mais pas de demande farfelue cet été. À l'office de tourisme d'Argentan, outre ce qu'il y a à visiter localement, beaucoup d'interrogations sur ce que l'on peut faire avec les enfants, quelles randonnées faire aux alentours, mais aussi des réservations pour les balades en calèche dans la ville. En revanche, aucune demande inédite depuis le début de cette saison.

À l'office de tourisme d'Alençon, durant cette période estivale, après les Français, ce sont les Néerlandais et les Anglais qui sont les plus nombreux. Leurs demandes les plus fréquentes sont des plans de la ville, où trouver le musée de la dentelle et le sanctuaire Louis et Zélie Martin. Mais aussi où se trouve Saint-Céneri-le-Gérei. Enfin, des cyclistes de plus en plus nombreux sont en quête d'informations sur la Véloscénie (Paris/Le Mont-Saint-Michel via Alençon).

Parmi les demandes les plus farfelues, quelqu'un au téléphone voulait absolument savoir où il pourrait trouver une armurerie à Alençon pour y acheter un couteau. Mais difficile de lui faire entendre qu'il n'y a pas d'armurerie à Alençon, et que de toute façon, il n'est pas dans les compétences de l'Office de Tourisme de donner ce genre de renseignement…

Le site de la Roche d'Oëtre en Suisse Normande se trouve à la limite du Calvados et de l'Orne. C'est un site fréquenté par les touristes - Orne Tourisme

Autre demande loufoque, celle d'une personne arrivée à l'office de tourisme avec le nom de quelqu'un. En demandant où habitait cette personne… Sinon, les touristes sont globalement très sympathiques et la relation se passe bien, précisent les agents chargés de renseigner les visiteurs.

Fécamp

Les demandes insolites des touristes visitant Fécamp, cette fois, et la première vaut le détour. Des touristes ont demandé où se fabriquent les noix de Fécamp. Il avait fait une confusion avec les noix de… Pécan. Les touristes essayent aussi parfois de parler local, comme ce Belge qui voulait bien faire et essayer de parler cauchois : en partant, il a dit "à tantôt" pensant dire au revoir… Un Lyonnais a demandé si la pêche à pied, cela se fait à marée haute ou basse ? Une touriste parisienne a, elle, demandé s'il y avait une autre mer que la Manche à Fécamp pour se baigner ?

Enfin, cet échange étonnant entre un touriste et l'office de tourisme : "il n'y a pas de possibilité d'embarquer des gens à Etretat, pour une sortie en mer ? - Non, il n'y a pas de port, pas d'embarcadère - Et même à la nage ?" (pour rejoindre le bateau).

Caen

Outre le désormais classique "comment se rendre à Obama Beach", l'office de tourisme a collecté de nombreuses perles cette saison à Caen avec des demandes à peine croyable. Tout d'abord, cette demande d'un touriste qui préfère être logé chez les gens… Parce qu'il a vu sur internet qu'il y a "beaucoup de RnB" à Caen. Autre demande particulière, celle venant de cet homme qui "représente un régiment de 50 militaires en uniforme" et qui recherchait "un espace pour bivouaquer près du château de la londe". Une demande pas banale, tout comme celle de ce touriste qui souhaitait avoir le taux d'iode précis dans la piscine de Thalazur… "Comment se fait-il que vous ne sachiez pas ça, c'est une information CA-PI-TALE pour les touristes, voyons !" (Après vérification, il s'avère que le centre Thalazur lui-même ne connaît pas le taux d'iode de sa piscine). Un touriste s'est présenté en prétextant appeler de la part de l'ancien directeur de l'office de tourisme… Georges Marchais.

Les terrasses de Caen (Calvados) sont très appréciées par les touristes. Certains en ont peut-être abusé avant de formuler certains demandse aux offices de tourisme. -

Une sélection de questions incroyables mais vraies : Vous avez le contact d'Yves Rocher à Vichy ? - Nous sommes de Paris, vous avez une map de la ville ? Puis-je visiter la ligne Maginot sur les plages du débarquement ? - Où se trouve l'agave en fleur à Luc-sur-mer ? - Avez-vous le programme des Sables Mouvants (à la place des Sables Animés) ? - Pourrais-je avoir l'historique national complet de la fête de la musique ses origines, sa création avec Jack Lang etc ? - Bonjour, je cherche un restaurant où ils servent de la soupe de tomate ?



Difficile parfois de se préserver des remarques loufoques comme de ce touriste qui a confondu avec la banque et souhaite de l'argent en cash. Une touriste s'est adressée à l'office de tourisme car elle aimerait faire le dédé expérience (D-Day expérience). L'effet Coupe du monde a aussi fonctionné en office de tourisme puisqu'un touriste était "très étonné" que l'office de tourisme "n'ait pas en boutique le maillot de l'équipe de France avec les deux étoiles."

Il est parfois difficile de rester sérieux au téléphone, surtout quand la personne au bout du fil appelle "parce que le vendeur de glace est un vrai charlatan, il empoisonne les visiteurs, c'est inadmissible, appelez le GIGN !" Pour terminer, une réflexion météo des plus amusantes : "Je ne suis pas content car j'ai réservé en Normandie parce qu'il ne fait pas beau en général et là nous souffrons de la chaleur, je ne peux pas mettre mes bottes et mon k-way…"

Granville

Granville (Manche) est une destination touristique très prisée en Normandie. Les demandes insolites n'ont pas manqué dans cette ville. Tout d'abord, un touriste a demandé s'il y avait des sorties organisées pour voir… Les dauphins. Un autre s'est trompé de couturier en demandant à visiter la maison Saint-Laurent (à la place de Dior). Les objets de la boutique sont parfois un peu obscurs pour certains, comme pour ce touriste qui utilisait un pied à coulisse de la pêche à pied pour mesurer son poignet.

L'office de tourisme de Granville a visiblement été confondu avec d'autres puisqu'on a demandé à avoir des dépliants sur les horaires d'un musée de Nevers, Lourdes ou cette année deux fois sur le Jura. Mais il y a également de jolies attentions de visiteurs pour remercier les conseillers en séjour de leur accueil et la qualité des renseignements fournis : cette année des fleurs, des boîtes de chocolats et même une invitation à un mariage envisagé à Chausey en 2022 (objet de la demande) !

Enfin, une histoire insolite : Une famille de vacanciers a appelé pour connaître les kermesses de la région pour offrir un lot : un lapin ! Leur fille l'avait en fait ramené de son camp scout et malheureusement ses sœurs sont allergiques. Une de nos conseillères en séjour lui a proposé de le prendre pour l'adopter ! La petite famille trop mignonne est venue lui apporter le lendemain avec tout le nécessaire et la promesse a été faite de donner des nouvelles régulièrement. Ils reviennent en plus tous les ans en Normandie en vacances !