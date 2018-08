Tourisme : un mois de juillet 2018 en demi-teinte pour Rouen

Si le soleil est au rendez-vous depuis le début juillet 2018, la saison des restaurants et hôtels rouennais est en demi-teinte. Tous les établissements ne sont pas fréquentés aux mêmes niveaux. L'Hôtel Bourgtheroulde, l'Hôtel de l'Europe et les restaurants La Walsheim et La part des anges font état de leur situation.

"Ce n'est pas une grande année"

Rue Martainville, le restaurant de Stéphane Vendange, La Walsheim est plutôt calme. Son directeur reconnaît "un boost" de la fréquentation grâce à la coupe du Monde et la météo. Mais depuis 2013, les dépenses des clients ont chuté. "La crise est encore là, elle est palpable." Un constat un peu différent du côté de La part des anges, place de la Pucelle. Les terrasses de l'établissement voient affluer les clients qui profitent du soleil. "On est très dépendants du temps. On a une affluence qui est plus élevée."

À l'hôtel, le temps joue aussi sur la fréquentation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, son influence est différente. Marion Tanquerel, responsable commerciale de l'hôtel Bourgtheroulde déclare que "le soleil amène surtout les touristes sur la côte et beaucoup moins en centre-ville" et qu'ainsi au niveau des chambres, les gens profitent davantage "de la côte et de la mer".

Un passage express à Rouen

Dans les hôtels, on reste dormir peu longtemps. La clientèle loisir de l'Hôtel Bourgtheroulde reste trois nuits en moyenne. Tandis que le propriétaire de l'Hôtel de l'Europe, Georges-André Piat qui vise d'habitude une clientèle business, compte en moyenne 1,3 nuitée pour sa saison touristique. Celui-ci constate à son tour "un portefeuille beaucoup plus serré par rapport à l'année dernière".

La bonne nouvelle, c'est que les touristiques étrangers sont toujours présents. Dans les restaurants et les hôtels, on accueille principalement des touristes venus d'Europe tels que des Allemands, des Anglais et des Hollandais.