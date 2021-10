Caen. Travaux du tram : galère et indemnisation pour les commerçants caennais

Septembre 2019 est encore loin pour les habitants et commerçants de Caen. En attendant la mise en service du nouveau tramway à cette date-là, les travaux continuent et les commerçants constatent forcément des impacts sur la fréquentation. "Notre chiffre d'affaires a diminué de plus de 60 % pour les particuliers", explique Nabil Khandakani, dont le magasin Royal Eclairage et Sharm Luminaire, est situé place de la Résistance.

Manque de visibilités et poussière

Manque de visibilité, poussière due aux travaux, les clients sont plus frileux pour pousser les portes des magasins. "Ils ont plus de mal pour se garer, explique-t-on à la boutique de thé et de café, les Antilles, située au 11 avenue du Six-Juin. C'est une rue un petit peu excentrée certes, mais quand il y avait le tram, ça ramenait forcément du monde puisque l'arrêt était juste devant. Donc les gens descendaient et il y avait plus de passage. Et puis les gens voyaient la boutique depuis le tram donc ça les poussait à venir." Du côté de la gare, les vendeurs de kebabs notamment ont constaté les mêmes problèmes d'autant plus que les stations de taxis et les arrêts des bus ont été déplacés. Résultats, les clients et voyageurs ne s'y arrêtent plus.

Piétons comme commerçants prennent leur mal en patience en attendant septembre 2019 et l'arrivée de leur nouveau tram. - Margaux Rousset

Des dossiers d'indemnisation à monter

Ces désagréments étaient à prévoir. Depuis le mois de janvier, la communauté urbaine Caen la mer a mis en place une commission d'indemnisation. "Nous en avons fait la promotion auprès des commerçants impactés directement par les travaux", explique Rodolphe Thomas, en charge des transports. À ce jour quatre dossiers ont été reçus. Deux sont passés en commission durant le mois de juillet 2018. "C'est plutôt calme au niveau des demandes pour l'instant mais on s'attend à beaucoup plus de dossiers à partir de septembre car les travaux vont s'accentuer".

Une somme, dont le montant ne nous a pas été donné, était prévue dès le départ dans le budget total. Soit dans les 250 millions d'euros que coûte le remplacement.

"Chaque demande sera traitée avec équité et selon des critères très précis", ajoute Rodolphe Thomas. Ainsi, le commerce doit être situé sur le tracé des lignes du futur tramway, "à 1km ou 800m du tramway, ça ne sera pas pris en compte", précise l'élu. Autre critère : le préjudice subit. Le commerçant doit justifier la baisse d'activité par rapport aux deux années précédentes. "Nous faisons tout pour préserver les commerces de proximité", conclut Rodolphe Thomas.

En attendant, les commerçants prennent leur mal en patience. "J'espère qu'on ne fait pas tout ça pour rien, c'est le but des travaux de récupérer plus de clients. Donc on ne râle pas et on est patient, avec l'espoir d'avoir plus de clients une fois les travaux finis", avance Dorine Lemarchand, gérante d'Ô bar à beauté situé au 15 avenue du Six-Juin.