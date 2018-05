À Caen, de la pelouse pour absorber le bruit du tramway

Les voies du futur tramway, qui doit être en service en septembre 2019, à Caen (Calvados) seront végétalisées. Du gazon qui permet notamment d'atténuer les nuisances sonores du tram.

Du vert sur la route du futur tramway de l'agglomération caennaise. Des mélanges de gazon ont été choisis et les premiers semis seront plantés à l'automne. Pendant près d'un an, des tests de gazons ont été effectués pour trouver la pelouse la plus adaptée. "Il n'y aura pas d'arrosage quotidien, il faut donc un gazon qui résiste par lui-même à la chaleur ou aux coups de froid", explique Romain Vallengelier, architecte-paysagiste au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. La résistance aux piétinements a été déterminante dans le choix final.

Esthétisme et qualité de vie

"Végétaliser n'est pas une obligation mais la pelouse renouvelle l'image urbaine", explique Romain Vallengelier. L'engazonnement va notamment permettre d'atténuer une partie des vibrations et du bruit du futur tramway. "Ça permet aussi de créer des espaces de respiration en centre-ville et d'amoindrir, par exemple, la réverbération sur les places".

L'engazonnage permet d'atténuer en partie les vibrations du tram. - Asyas

Sur les 15 kilomètres de ligne, près de la moitié sera végétalisée. Une fois le tramway en service, les entreprises chargées de ces espaces verts assureront pendant deux ans le suivi et l'entretien de la pelouse : désherbage, arrosage et tonte. Ensuite, c'est Keolis, l'exploitant du tramway, qui en aura la charge.