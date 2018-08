Nouveau tram de Caen : les travaux ont débuté place de la Gare

Nouvelle étape d'aménagement pour le tram de Caen. Les travaux ont commencé lundi 6 août 2018 sur la Place de la Gare pour rénover entièrement le parvis et le rendre plus accessible.

Accéder à la gare

Le dépose-minute, la station de taxis et le stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) sont reportés côté Rives de l'Orne depuis le mercredi 1er août 2018. Les commerces et les voies piétonnes sont accessibles. Les trajectoires des bus n'ont pas été modifiées et desservent toujours la rue d'Auge. Certaines places de stationnement sont conservées mais elles sont réservées aux taxis et aux PMR.

Plan d'accès à la gare de Caen pendant les travaux. - tramway2019.com

La circulation est plus compliquée mais pas impossible, comme en témoignent certains usagers. Cependant, les commerces de la place de la Gare semblent en pâtir.

Un projet qui dure

Le TVR sur pneus (l'ancien tramway) a cessé de circuler le lundi 1er janvier 2018. Depuis, les travaux battent leur plein en centre-ville. Le parvis de la Gare va être entièrement rénové afin d'être plus accessible pour les usagers. La fin des travaux est annoncée pour février 2019 sur ce secteur.

Ce à quoi devrait ressembler le parvis de la gare après la fin des travaux. - tramway2019.com

Plus d'informations sur l'avancement des travaux à la Maison du tramway ou ici.

