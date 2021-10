Rouen. 7 mois de prison pour une série d'infractions lors d'une soirée à Yvetot

Les faits remontent à la nuit du 4 au 5 décembre 2014. Julien Legrand, 30 ans passe alors la soirée avec des amis chez lui à Yvetot (Seine-Maritime). Quelque peu désœuvrés, ils décident ensemble d'aller faire un tour en voiture. Le prévenu est au volant malgré le fait qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. Il est en outre soupçonné d'être sous l'empire d'un état alcoolique. En passant devant des voitures stationnées, il décide d'aller voir ce qu'il peut trouver à dérober. Un premier véhicule est ainsi fracturé et vidé de ce qui peut intéresser le prévenu : portefeuille, CDs et objets divers qui lui tombent sous la main. Il reprend le volant après son larcin mais roule trop vite et provoque un accident avec une voiture. Son conducteur est blessé au genou. Le prévenu prend alors la fuite à pied pendant que ses amis prennent en charge le blessé et le conduisent à l'hôpital.

Sans état d'âme

Retrouvé dans sa fuite et interpellé, il est placé en garde à vue. Il reconnaît alors la responsabilité de l'accident, le défaut de permis et le délit de fuite. À son casier judiciaire, 11 mentions figurent pour vols, usage de stupéfiants et escroqueries. "Oui, je reconnais les faits", dit-il à la barre sans état d'âme. Pour la partie civile, "les dégâts occasionnés doivent être remboursés". Le ministère public constate que "les faits sont consternants d'insouciance". Sa défense avance que des circonstances de vie difficile "lui ont fait perdre ses repères". À l'audience du lundi 20 août 2018 et après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine d'emprisonnement de sept mois ferme.

