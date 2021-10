La Bazoge. 38ème édition du festival Les Twin à La Bazoge (Manche)

Il revient ! Le festival Pacifique, Musical et Convivial entame sa 38ème édition les 17 et 18 Août 2018 à La Bazoge (Manche).

Le concept des TWIN se définit comme le métissage des musiques, des cultures et des publics, et ce depuis 38 ans. Plus de 200 bénévoles s'associent pour offrir au public un festival vivant à travers des concerts toujours aussi surprenants.



Mathias Helbert, programmateur du Festival Les Twin a répondu à nos questions :





Les Twin - Mathias Helbert Impossible de lire le son.



Rendez-vous les 17 et 18 18 Août 2018 pour faire la fête avec... :

- THE GOOGS (Rock cuivré - Vendredi 23h15)

The Googs - -

The Goggs envoie un rock'n roll brut, plein de puissance mais aussi de saveur, une musique faite à la fois pour la danse et pour le pogo que le quintet sert avec moult guitares et déluges de cuivres. Sur scène, c'est dans la sueur et avec fougue que le groupe renoue avec les racines d'un rock racé. Un cocktail atypique mais bien dosé qui enivre tous ceux qui croisent leur chemin.



- MAMA KILLA (Rock - Vendredi 22h00)

MAMA Kila - -

Mama Killa , te regarde, te câline, et te crache au visage. Stéphane Del Castillo à la guitare et au chant et Boris Larzul à la batterie et aux samples déversent une énergie rock aux allures british sur ceux qui aiment hocher la tête.



- DJ SET (Electro - Vendredi 19h00)

Scène ouverte avec séquence mix électro en intermède à partir de 19h00 en extérieur.



- Animations extérieures (Blind-Test / Scène Ouverte et Animations - Samedi 15h30) pour faire le vivre le village Twin



- MOUV'N'BRASS - (Fanfare Groovy Electro - Samedi)

Mouv'N'Brass - -

Né dans le 53, les musiciens du " Mouv'N'Brass " athlètes des temps modernes entrent dans l'arène des good vibes, invitant les spectateurs à un déhanché endiablé. Ce sera l'happening sauvage du Twin Village, entre compositions originales et les reprises de ces 5 explorateurs de l'art hybride feront danser de 7 à 87 ans (certificat médical à l'appui) !



- ZOÉBACTABASS (Rock Burton - Electro - Samedi)

ZoéBacTaBass - -

Tantôt puissant, tantôt sensuel, on y trouve parfois, une pointe psychédélique. Les textes français sont souvent déjantés avec un soupçon de réalisme. ZoéBacTaBass, c'est un univers enveloppé dans une houppelande Burtonienne qui s'ouvre au fur et à mesure du concert pour se transformer en gargantuesque Dance-Floor. On retrouvera le Guitariste du groupe Mask Ha Gazh dans ce duo surprenant !



- THE MITCHI BITCHI BAR (Crazy Swing - Samedi 22h30)

THE MITCHI BITCHI BAR - -

L'expérience est unique, avec un vrai bar planté sur scène dans un décor de cabaret, des envolées jazz frénétiques ponctuées d'histoires de comptoir racontées par le rocailleux Mitchi, et des pas de danse et sauts périlleux qui ne tarderont à faire trembler la scène... Le rideau se lève, le Bar est ouvert !





Plan pour se rendre à la Bazoge - -