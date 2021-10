VIDEO - SM Caen : Un miracle ou le réveil attendu ?

Ce midi, la rédaction de l'émission Tendance Sports est revenue sur la victoire caennaise à Lyon samedi dernier pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire méritée et un match où le SMC a de nouveau montré ses valeurs phares, à savoir une vraie combativité défensive et une retour de l'efficacité offensive. Reste tout de même une question de taille, est-ce que les Malherbistes ont juste fait illusion ou est-ce que Seube et ses camarades vont confirmer à d'Ornano pour deux réceptions ultra-importantes, celle d'Evian et Auxerre. La réponse avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé ainsi que les réactions de Franck Dumas et Nicolas Seube recueillies pour nous par Tonic Radio à Lyon.

Tendance Sports : La St-Loise Gym à l'honneur

Les Tops et Flops de la semaine

La carte Blanche : Hervé Renard, nouveau Dieu de Zambie !