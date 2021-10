Tendance Sports : déjà crucial pour le SM Caen...

Revenus dans une production plus aboutie, le SM Caen a toutefois encore beaucoup de travail pour regagner à nouveau en Ligue 1. Lors de l'émission Tendance Sports de ce lundi midi, Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé sont revenus sur la situation actuelle du SMC. Une chose est certaine, la rencontre face à Auxerre dimanche prochain (17h) à d'Ornano revêt une très grande importance pour l'avenir des normands dans la course au maintien en Ligue 1 avec les retours potentiels de M'Baye Niang et Pierre-Alain Frau. Retrouvez également la réaction de Romain Hamouma.