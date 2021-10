Saint-Lô. Les touristes se sont fait attendre en juillet dans la Manche

Un mois de juillet 2018 en demi-teinte pour le tourisme dans la Manche malgré le beau temps et un fort taux d'ensoleillement.

La coupe du monde en cause

Des vacances scolaires tardives enchaînées avec la coupe du monde du football, certains ont ainsi différé leurs départs.

Dans la Manche, 43 % d'un panel de professionnels du tourisme jugent la fréquentation touristique bonne, alors que 42 % l'estiment en baisse par rapport à juillet de l'année dernière, par contre les activités de plein air sont en hausse.

Jean Marc Julienne, vice président du conseil départemental de la Manche en charge du tourisme :

Jean-Marc Julienne Impossible de lire le son.

Le beau temps n'a pas fait fuir les visiteurs des musées du débarquement. La fréquentation du musée d'Utah Beach (Manche), par exemple, est pour le moment nettement supérieur à l'année dernière avec plus de 24 000 visiteurs depuis le début de l'année c'est près d'un millier de personnes en plus par rapport à l'année passée avec un fort contingent d'étrangers parmi lesquels les Hollandais, les Américains et les Belges.

Pour ce mois d'août 2018, les indicateurs sont au beau fixe selon les prévisions des professionnels du tourisme.