Barfleur. Pénurie de moules de Barfleur : les restaurateurs s'alimentent ailleurs

Il y a beaucoup de monde en ce week-end prolongé du 15 août sur le littoral de la Manche, et en particulier à Barfleur (Manche), où la réputation de la moule, la blonde de Barfleur n'est plus à faire. On vient parfois de loin pour la déguster

Plus de pêche faute de ressources

Mais il y a un problème. Depuis maintenant deux saisons, on ne pêche plus cette moule. La mortalité précoce des juvéniles a un impact direct sur les ressources.

Alors les restaurateurs s'organisent, Oliver Chardon patron du Café de France, s'adapte face à une demande qui reste forte.

Et l'approvisionnement à un coût, 30 % de plus à l'achat, qui n'a pas été répercuté sur la facture du client, au détriment de la marge de ce professionnel de la restauration.

D'autres restaurateurs se sont aussi tournés, vers les moules de bouchot d'Utah Beach par exemple.