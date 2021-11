Cherbourg. Manche : un été à succès dans le Cotentin

Est-ce l'effet "Village Préféré des Français" à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) ? Les températures plus modérées dans le Nord de la Manche lors de la canicule ? Ou tout simplement la beauté des paysages et les nombreuses animations estivales ?

Hausse de 4% par rapport à l'été 2018

Toujours est-il que le Cotentin a attiré plus de vacanciers cet été par rapport à l'an passé. L'Office de tourisme du Cotentin a enregistré une hausse de 4 % par rapport au mois de juillet et août 2018 selon un rapport publié le mardi 27 août 2019. Le bureau d'information touristique de Cherbourg arrive en tête des fréquentations, suivi de celui de Saint-Vaast-la-Hougue, et de Goury en troisième place.

Le constat semble le même du côté des commerçants de Cherbourg, bien que les chiffres officiels seront publiés seulement d'ici janvier prochain. Écoutez Florence Kwiatek, présidente de l'Union Cherbourg Commerces (UCC) :

Florence Kwiatek, présidente de l'Union Cherbourg Commerces Impossible de lire le son.

