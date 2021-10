Hors Normandie. "Bad Romance" élu meilleur clip du siècle

Le magazine Billboard a décidé de s'amuser à faire un classement des meilleurs clips du siècle. Il n'y a que 18 ans de clips à éplucher, cela fait sûrement gagner du temps que d'attendre un peu plus... Ils ont pu faire un top 100 avec des clips de tous styles, et des tous récents en font partie puisque 3 clips sont datés de 2018. A noter que Beyoncé est présente deux fois dans le top 10, une belle performance!

Quoi qu'il en soit, découvrez le top 10 en vidéo:

1) "Bad Romance" de Lady Gaga (2009)

2) "Work It" de Missy Elliott (2009)

3) "Untitled (How Does It Feel?)" de D'Angelo (2000)

4) "Formation" de Beyoncé (2016)

5) "Hey Ya!" de OutKast (2003)

6) "We Found Love" de Rihanna et Calvin Harris (2011)

7) "Toxic" de Britney Spears (2004)

8) "Single Ladies (Put a Ring on It)" de Beyoncé (2008)

9) "Weapon of Choice" de Fatboy Slim (2000)

10) "This Is America" de Childish Gambino (2018)

