Psy, n°1 du Top US avec Gangnam Style

Les Etats-unis n'échappent pas à la déferlante Psy. Le coréen prend la tête du classement des ventes de singles avec son titre Gangnam Style.

Son clip a été vu plus de 300 millions de fois sur You Tube et totalise le plus de "Like" de l'histoire.

Dans sa vidéo, Psy singe les moeurs des nouveaux riches coréens. Pourquoi cette "singerie" séduit la planète et est relayée par les plus grandes stars : Tom Cruse, Katy Perry, Britney Spears... ?

L'original coréen maitrise parfaitement son "affaire" : la tournée des plateaux télé américains lui offre la première place.