Sécurité Rapprochée : le nouveau Denzel Washington

Denzel Washington, récompensé aux Oscar, et Ryan Reynolds sont les stars du nouveau thriller d'action SECURITE RAPPROCHEE.

Denzel Washington y interprète le plus dangereux renégat que la CIA ait connu et qui reprend du service après une décennie en cavale, et Ryan Reynolds, le jeune agent chargé de sa surveillance.

Depuis plus d'un an, Matt Weston (Ryan Reynolds) est frustré par le piètre poste qu'il occupe à Cape Town. Simple "intendant" d'un lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à devenir un agent à part entière et attend l'opportunité de prouver ce dont il est capable, jusqu'au jour où son premier et unique "protégé" se révèle être l'homme le plus dangereux qu'il ait jamais côtoyé.