Agon-Coutainville : le festival Hissez les voix perturbé par une tempête

Un coup dur pour les organisateurs du festival Hissez les voix à Agon-Coutainville (Manche). La scène, installée vendredi 27 juillet 2018 au Passous, a été touchée par des vents violents. "Ce sont les rafales de vent qui ont été fortes, allant jusqu'à plus de 80 km/h", rapporte Nicolas Bourdier, responsable du service culture et animation de la ville et organisateur de l'évènement.

C'est à 4h30, samedi 28 juillet 2018, que la coup de vent a été le plus violent. "La tente a été emportée et les dégâts sont évalués, pour le moment, à 3000 euros, sans que nous ne sachions si la régie son et lumière fonctionne encore", poursuit-il.

Deux concerts maintenus

Des rafales de vent sont à nouveau prévues pour la soirée de samedi, entrainant une modification dans le programme. "Deux concerts sont maintenus, Calypso Valois à 18h30 et Blow à 20h, de manière à ce que la soirée s'arrête vers 21h30", explique Nicolas Bourdier.

En effet, les vents devraient à nouveau atteindre, au plus fort, les 70 km/h, sans compter les rafales. Dimanche 29 juillet 2018, "en raison du déluge annoncé", le concours de chant se tiendra au casino d'Agon-Coutainville.

