Caen. Vigilance aux vents violents en Normandie

Le vent va souffler fort en Normandie ! Dès 23 heures ce jeudi 20 septembre 2018, il se renforcera pour atteindre les 90km/h sur le littoral et 80 km/h dans les plaines. La perturbation devrait prendre fin vers 8 heures demain matin. Les cinq départements normands sont concernés par cette vigilance jaune.

La Normandie est placée en vigilance jaune cette nuit par Météo France. - Capture écran Météo France

Une perturbation liée à la tempête Bronagh, qui concerne actuellement le Royaume-Uni. De bonnes pluies et des rafales de vent sont attendues à son passage.

⚠️ VIGILANCE MÉTÉO 🌬️

Coup de vent cette nuit sur le #Calvados !

Dès 23h, le vent se renforcera pour atteindre les 90km/h sur le littoral et 80 km/h dans la plaine de #Caen. La perturbation devrait prendre fin vers 8h demain matin.

>> https://t.co/SASA8SW1NM#Normandie pic.twitter.com/BhfajF30ut — Préfet du Calvados (@Prefet14) 20 septembre 2018

Les préfectures de Normandie appellent à la vigilance, notamment face au risque de chutes d'arbres et de branches. Il est également conseillé d'adapter sa vitesse au volant, sur les routes et autoroutes du département. À votre domicile, il est conseillé de fixer ou ranger les installations sensibles au vent, particulièrement près des côtes.

Une nouvelle instabilité dimanche

Un nouvel épisode venteux est attendu pour la fin du week-end. Avec des vents plus violents que ceux attendus cette nuit en Normandie. C'est dans la soirée de dimanche que les hostilités sont prévues. Des vents supérieurs à 110 km/h, voire des rafales à 125 km/h sur les côtes selon La Chaîne Météo. Météo France reste plus prudent pour le moment, avec des rafales qui, selon eux, ne dépasseront pas les 95 km/h en ex-Basse-Normandie. Une vigilance plus particulière concerne la côte d'Albâtre, toujours selon Météo France, qui prévoit un vent soufflant jusqu'à 110 km/h.

Le vent soufflera encore plus fort dimanche dans certains secteurs, toujours selon Météo France. - Capture écran Météo France