Rouen. Vent : des rafales jusqu'à 120 km/h attendus en Normandie dimanche

Ça devrait décoiffer le long des côtes normandes, dimanche 23 septembre 2018 en début d'après-midi. Météo France prévient que du vent fort est attendu sur le nord de la France. "Un front actif traversera le nord du pays accompagné de violentes rafales de vent", est-il précisé.

Elles devraient atteindre 100 à 120 km/h des côtes normandes aux caps des Hauts-de-France.

Vu de l'espace 🛰️|| Longue écharpe nuageuse dans le sillage de la #tempête #Bronagh dont le centre est près de la Norvège. Le front froid associé apporte pluies et vent fort de la Scandinavie à la France ☔! pic.twitter.com/TMrYNxEsVp

ALERTE METEO | COUP DE VENT EN PREVISION Après le passage du front actif, un net renforcement du vent est à prévoir (à partir du milieu d'après-midi). Les rafales de vent devraient souffler jusqu'à 100 km/h sur le long du littoral et entre 70 et 90 km/h dans les terres. pic.twitter.com/DzrtFPDyHk

Les cinq départements normands ont été placés en vigilance jaune par Météo France pour vent violent.

La Seine-Maritime et l'Eure le sont aussi pour orages et pluie-inondation. D'importantes perturbations sont attendues dès la soirée du samedi 22 septembre 2018 avec des premiers coups de tonnerre dimanche en fin de matinée. L'accalmie est prévue en toute fin de week-end par l'ouest avant un temps clément sur toute la région en début de semaine prochaine.

INFO | Retour des hautes pressions dès lundi. Ces dernières vont nous garantir un temps sec et ensoleillé sur une bonne partie de la semaine. On arrive en octobre... les températures matinales s'annoncent fraîches (entre 4 et 8°C). pic.twitter.com/6wCKGcjdDw