Cherbourg. Tendance Live à Cherbourg-en-Cotentin : les images

Record battu à Cherbourg-en-Cotentin pour le Tendance Live ! Plus de 10 000 personnes étaient rassemblées sur la place de Gaulle mercredi 25 juillet 2018 pour le plus grand concert gratuit de Normandie. Grosse ambiance dans la foule, et sur scène des artistes ravis à l'image de Shy'm, Agustin Galiana ou du groupe electro The Parakit :

Réactions de Shy'm, Agustin Galiana et The Parakit Impossible de lire le son.

Le Tendance Live, en partenariat avec la Ville, le Casino de Cherbourg et le Département de la Manche, célèbre l'arrivée de la course à la voile Drheam Cup dans le port du Cotentin. Les premiers bateaux sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi.

Caruso a eu la lourde et belle tâche d'ouvrir ces trois heures de live ! - Floriane Bléas

Parmi les premiers à lancer le show, Allen B et Sarah Michelle. - Bastien Madeuf

Fred, qui réveille la Normandie cet été de 6 heures à 10 heures sur Tendance Ouest, était le maître de cérémonie. - Floriane Bléas

En coulisses, toute l'équipe de technicien s'est chargée des lumières, du son et de projeter les vidéos du concert sur deux écrans géants. - Célia Caradec

Il y avait déjà beaucoup de monde quand Parakit est entré en scène, vers 20h30. - Bastien Madeuf

The Parakit a offert son titre "Dam Dam Deo" au public du Tendance Live. - Bastien Madeuf

Des ballons, une fontaine, et la scène… - Floriane Bléas

Vitaa a été surprise par l'accueil chaleureux des Cherbourgeois, qui ont tous chanté "Bella Ciao" ! - Bastien Madeuf

Vu de face… - Célia Caradec

Le bel Agustin Galiana a envoûté le public avec son charme à l'espagnole… - Célia Caradec

L'équipe d'organisation de la Drheam Cup pour Cherbourg-en-Cotentin a pris un moment pour immortaliser l'instant ! - Floriane Bléas

Vitaa a épaté le public avec son interprétation de "Confessions Nocturnes". - Bastien Madeuf

Quelques chanceux ont réussi à attraper un selfie avec Vitaa ! - Bastien Madeuf

Un bon Tendance Live, ce sont aussi des cadeaux offerts par l'équipe de Tendance Ouest ! - Floriane Bléas

Shy'm, guitare-voix, au naturel. - Bastien Madeuf

