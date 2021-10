Caen. Des voiturettes électriques pour les enfants malades au CHU de Caen

C'est une initiative plutôt originale qui a été présentée lundi 23 juillet 2018 au CHU de Caen (Calvados). Deux voiturettes électriques, jouets pour enfants, ont été données au CHU par Levinou Assoc', une association qui vient en aide aux enfants malades. "L'idée nous est venue suite à un reportage réalisé à l'hôpital de Valenciennes. Les enfants accédaient au bloc opératoire dans des petites voitures et nous avons trouvé le concept intéressant" explique Romain Gry, président de l'association.

Une Porsche blanche et une Mercedes grise accompagneront les petits patients jusqu'au bloc opératoire. - Solenn Boulant

Créée en 2007 à Villers-Bocage, l'association a pour vocation d'aider les enfants malades et leur famille grâce à un appui financier et un soutien moral. Il y a quelques mois, elle avait contacté des magasins de jouets locaux et des concessionnaires automobiles afin d'obtenir ces précieux bolides. "Seul un magasin a répondu à l'appel, il s'agit Toys "R" Us qui nous a offert gratuitement les deux voiturettes" insiste Romain Gry.

Un moyen d'accès ludique

Désormais, les petits patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire pédiatrique accèderont au bloc à bord de ces deux engins ludiques. Une dose de stress en moins pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. "L'idée, à travers ces voitures, c'est de faire de ce transfert un jeu. L'objectif est de diminuer l'anxiété de l'enfant et de ses parents. Un enfant qui arrive plus détendu au bloc opératoire supportera mieux l'anesthésie avant l'opération" indique le professeur Philippe Ravasse, chef de service en chirurgie pédiatrique au CHU.

Le professeur Philippe Ravasse, chef de service en chirurgie pédiatrique au CHU de Caen (Calvados). - Solenn Boulant

Le docteur Philippe Ravasse, chef de service en chirurgie pédiatrique Impossible de lire le son.

Les véhicules seront utilisés pour les enfants pris en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire pédiatrique, service qui ouvrira le lundi 3 septembre 2018. Un nouveau dispositif qui permettra d'apaiser les moments délicats au sein de l'hôpital.