Water-polo : les Marsouins trop irréguliers

Les poloïstes payent quelque peu leur manque de constance, alors même qu'ils disposent d'un potentiel évident. "On est effectivement irréguliers, confirme leur entraîneur Johan Paco. Rien qu'en 2012, on a été capables de marquer 32 buts contre le sixième, de "partir en live" la semaine suivante chez le troisième et de refaire un très bon match contre le quatrième ex-aequo."

Les Marsouins ont décroché un probant succès à Poitiers, samedi 4 février (9-13). Il leur reste quatre matchs pour terminer la saison régulière. Après une longue trêve, Hérouville affrontera les deux premiers du classement avec un solide esprit de revanche, après les défaites concédées à l'aller. Il sera temps, ensuite, de jouer des play-offs probablement sans enjeu. "Le but sera de former les jeunes", annonce Johan Paco.