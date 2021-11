Water-polo : les Marsouins restent concernés

Les Marsouins, après plus d'un mois sans compétition, ont pourtant produit une prestation séduisante face à La Rochelle, samedi 17 mars. Ils ont néanmoins concédé leur quatrième revers de la saison (10-13). "On manquait clairement de rythme, au contraire de La Rochelle qui avait joué une semaine plus tôt, indique l'entraîneur hérouvillais Johan Paco. La défaite est logique. On est tombé contre une équipe beaucoup plus forte que nous mais on n'était pas très loin. C'était un gros match de Nationale 2, avec de l'impact, de l'envie, de la dureté. On a vu du polo."

Quatrième du classement, soit une place de moins que la saison dernière, Hérouville se prépare désormais à défier le leader, Choisy-le-Roi. Après le nul obtenu à l'aller, les Normands peuvent rêver d'une victoire, dans la piscine de l'INSEP.