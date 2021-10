Water-polo : les Marsouins ne pouvaient rien faire

"Denain descend de Nationale 1 et a comme ambition d'y remonter, explique l'entraîneur hérouvillais Johan Paco. Ils ont deux étrangers et au moins six ou sept joueurs rémunérés. A notre niveau, c'est une équipe d'extraterrestres." Hérouville a la satisfaction de ne pas avoir pris de réelle rouste contre le favori majeur de sa poule. Il lui a même tenu tête par périodes.

"On a réussi à les tenir quand on était en surrégime mais on l'a payé ensuite." Pas déçus par la défaite, plutôt satisfaits même du contenu proposé, les Bas-Normands auront l'opportunité de concrétiser leur progression samedi 20 octobre contre Livry-Gargan. "On se rapproche petit à petit des meilleures équipes mais on n'est pas dans le même monde structurellement."