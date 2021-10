Université populaire. Un dernier rendez-vous pour la cervelle

Organisée par Fabienne Quéméneur de la Cie Le nom du titre, cette université populaire a pour but de rendre des sujets scientifiques accessibles au grand public et d'inviter les spectateurs à la réflexion et au partage. Orchestré par le joyeux fifre Fred Tousch à l'humour absurde, mis en scène par les plastiqueurs et assaisonné par le chef Didier Philippot de créations gastronomiques, chaque rendez-vous a une saveur unique dont nous parle Fabienne :

Quel était le thème de cette saison ?

"Il s'agissait de l'impossible. Ce thème nous a permis d'aborder des disciplines très variées comme l'anthropologie, l'urbanisme ou encore la communication, mais aussi de parler du fantastique avec l'uchronie et de sujets de société comme la question du genre"

Quel est le sujet de ce dernier rendez-vous de la saison ?

"Notre dernier rendez-vous a une portée philosophique et scientifique. Nous invitons Vahé Zartarian à nous parler de conscience créatrice. C'est une théorie selon laquelle l'intention pourrait prendre part au processus créatif au sein même de la matière. Ce n'est pas une théorie mystique mais il s'agit bien de science. Il s'agit d'établir des corrélations entre physique quantique et conscience."

Sous quel angle le thème sera-t-il abordé ?

"Nos interlocuteurs ne sont pas des conférenciers mais des penseurs et des savants, qui savent avec une grande liberté créer un moment unique d'échange avec notre public. Ils s'appuient sur des métaphores et des exemples concrets pour donner du sens à des notions de prime abord complexes. On explore ainsi des sciences de pointes mais dans une forme accessible. Comme à l'accoutumée Fred Tousch animera le débat avec une touche burlesque tandis qu'au fourneau notre chef composera un menu surprise dans le thème. Ce qui fait le charme de ces rendez-vous c'est la magie qui s'en dégage car il s'agit toujours de créer dans l'instant et d'interagir avec le public."

Comment avez-vous déniché votre interlocuteur ?

"Vahé Zartarian est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques adressés au grand public dans lesquels il décode des notions complexes. C'est un ancien élève de polytechnique qui m'a été recommandé par un conférencier de France Culture Phillipe Guillemant. Il est la personne la mieux placée pour parler de ces notions qui frisent avec la frontière de l'entendement. Ce qui m'a séduit d'emblée chez Vahé c'est son mode de pensée qui correspond tout à fait à l'esprit de nos rendez-vous. Musicien avant tout, il aime en effet composer ses interventions à la façon d'un jazzman avec beaucoup de liberté mais aussi avec le désir de partager sa pensée. Son approche des sciences est presque poétique."

Quel bilan dressez-vous pour ces rendez-vous 2017-2018 ?

"Nous sommes ravis d'avoir investi de nouveaux lieux notamment la soucoupe de Mont-Saint-Aignan ce qui nous a permis de nous ouvrir à un public plus jeune mais aussi plus large comme au centre culturel Malraux. Chaque fois nous mettons en résonance ces lieux et les thématiques abordées : l'itinérance prend alors tout son sens. Nous avons aussi été accueillis par l'atelier 231, centre national des arts de la rue, dont l'équipement nous a permis de pousser encore plus loin notre fantaisie puisque notre chef cuistot y a fait un numéro aérien ! Quant à nos sujets, ils ont séduit le public, en particulier ce rendez-vous dans lequel une urbaniste anthropologue nous invitait à repenser l'espace urbain et à changer notre rythme. Ce sont des sujets dans l'air du temps qui répondent aux interrogations de notre public."

Que nous préparez-vous pour la saison prochaine ?

"C'est encore un peu tôt pour définir le programme car nous voulons que celui-ci résonne avec l'actualité et les préoccupations du moment. Nous avons précédemment abordé le thème de la frontière, du désordre, de l'avenir, le prochain thème sera dans cette lignée. Je peux cependant vous annoncer dès à présent qu'il sera à nouveau question d'un thème ouvert qui nous apportera comme toujours quelque chose de positif. Je souhaite que nous sortions toujours grandis de ces rendez-vous et que la forme reste conviviale et joyeuse !"

Pratique. Lundi 25 juin à 19h30 au jardin des plantes à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90