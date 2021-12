décalé. Les rendez-vous de la cervelle à Canteleu

Rendez-vous incontournable pour de nombreux curieux, Les rendez-vous de la cervelle investissent un nouveau lieu le 30 avril 2018 avec une conférence décalée sur l'Improbable cité, à La ferme des deux lions, à Canteleu.

Un principe entropique

Initié par la ville de Rouen et Le nom du titre en 2010, Les rendez-vous de la cervelle c'est six conférences organisées de janvier à juin, le dernier lundi de chaque mois, sur des sujets sérieux présentés par des spécialistes confrontés à un animateur qui l'est beaucoup moins : Fred Tousch. L'humoriste offre toujours un contre-pied aux sérieux du discours. Ses interventions sont basées sur l'improvisation et se distinguent par leur spontanéité et leur fraîcheur, précise Fabienne Quéméneur, organisatrice de l'évènement. Il rebondit sur les idées énoncées par les historiens, scientifiques ou encore sociologues invités, mais toujours avec bienveillance, souligne Fabienne. Il ne s'agit pas de les mettre en difficulté, mais d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Fred Tousch, en jouant les candides, décomplexe les participants qui n'oseraient pas poser de questions. Il interagit pour faire appréhender le savoir autrement : avec dérision, humour et jeux de mots.

Improbables cités

Ce nouveau rendez-vous a pour thème Improbables cités et c'est l'anthropologue urbaine Sonia Lavadinho qui en est l'invitée d'honneur. " J'ai eu l'occasion d'assister à une de ses conférences et j'ai beaucoup aimé sa façon de parler de la ville avec simplicité à travers ses usages et sa dimension humaine, explique Fabienne. Le titre de ce rendez-vous est une pirouette par rapport à la thématique de cette saison : "l'impossible". Ici il s'agit surtout d'y découvrir un usage surprenant de la ville. Sonia Privilégie le décloisonnement des activités pour une ville plus mixée et plus vivante comme le fait d'installer un skate-park dans un lieu que les séniors sont aussi susceptibles de fréquenter, pour favoriser les rencontres. C'est aussi une adepte des déplacements lents : une nouvelle façon de concevoir la vie citadine". Sonia Lavadinho a été sollicitée par la ville de Rouen en tant que consultante : Cela me semble propice à la discussion, car elle pourra ainsi offrir aux métropolitains des exemples concrets de ses théories.

Un sujet revu et revisité

Ayant souvent fait appel à Fabrice Deperrois du collectif les plastiqueurs pour agrémenter d'art les réflexions engendrées par ces rencontres, cet évènement est accueilli pour la première fois dans l'antre de ce créateur qui depuis peu s'est installé avec son collectif dans la ferme des deux lions à Canteleu. À l'occasion de notre dernier rendez-vous sur la question du genre en mars Les plastiqueurs avaient composé une scénographie vraiment décalée, se souvient Fabienne Quéméneur organisatrice de l'évènement : un dinosaure perruqué trônait au beau milieu de la pièce. Pour justifier son œuvre, s'amuse Fabienne, Fabrice avait souligné que la question du genre était préhistorique puisqu'elle avait toujours existé. Sa prochaine installation ou performance nous est encore inconnue. Ces rendez-vous sont toujours des surprises, nous laissons carte blanche à notre cuisinier Didier Phillipot, à notre animateur, aux artistes invités et à notre scénographe. Chacun s'empare du sujet et le revisite à sa sauce.

Pratique. Lundi 30 avril à 19h30 à La ferme des deux lions à Canteleu. Entrée libre. facebook.com/lesrendezvousdelacervelle

