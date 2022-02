Jadis en résidence à la salle Sainte-Croix des pelletiers à Rouen (Seine-Maritime) les Rendez-vous de la cervelle sont depuis un an organisés dans divers lieux de la métropole. Et les sujets choisis entrent en résonance avec la fonction des bâtiments qui les accueillent.

Les limites de la ville

Ce lundi 27 février 2017, la rencontre, ouverte au grand public, se tient à l'école d'architecture. Et c'est le géographe Luc Gwiazdzinski qui prendra la parole pour interroger les frontières de la ville visibles ou invisibles. La notion sera abordée sous différents angles.

"Nous avons choisi de faire intervenir Luc Gwiozdzinski car c'est un penseur assez joueur, qui aime les formats atypiques, explique Fabienne Quémeneur, à l'origine de la manifestation. Il s'est penché sur la question des limites de la ville en analysant la physionomie changeante d'une ville la nuit, ou encore par le biais de l'étude des artistes investissant l'espace public".

Le goût de la dérision

Si le sujet est sérieux, la forme l'est beaucoup moins. Fred Tousch, l'animateur de ce rendez-vous, a d'ailleurs son fan-club. "Il joue les Candide et crée du lien entre l'intervenant et le public en posant des questions en apparence décalées, mais qui viennent souvent enrichir le débat".

Ces rendez-vous visent aussi bien à favoriser la réflexion qu'à croiser les disciplines et aiguiser les sens. C'est pourquoi le chef cuisinier Didier Phillipot propose toujours un contre-pied gastronomique au thème abordé: à déguster dans une grande convivialité.

Pratique. lundi 27 février à 19h30. École d'architecture de Darnétal. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90

A LIRE AUSSI.

La Normandie par Michel de Decker

Sexe, tourments et libido: une hotline pour les jeunes Afghans

Révolution numérique en Normandie : Shoot, la revue pour les chefs d'entreprise