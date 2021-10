Cherbourg. Découvrez Caruso, l'une des plumes de Louane lors du Tendance Live à Cherbourg-en-Cotentin

Artiste aux multiples talents (chanteur, compositeur, auteur), il s'est fait un nom en tant que compositeur pour Lisandro Cuxi ou Louane.

Il se lance désormais dans l'aventure solo avec son tout premier titre : "Souris Quand Même". Son timbre rocailleux se mêle parfaitement à ce titre estival et positif. "Souris quand même" est clairement optimiste et désormais illustré par un clip réalisé par Hobo And Mojo, où l'on voit le chanteur déambuler, guitare à la main, dans les paysages ensoleillés du sud. Tout comme la chanson, le clip sent bon les vacances. "Souris Quand Même" devrait être logiquement suivi par un album.

