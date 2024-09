Musique. On connaît la date de sortie du nouvel album de Louane !

Louane ne s'arrête jamais ! La chanteuse, actuellement jury dans la nouvelle saison de Popstar aux côtés d'Eddy de Pretto et Alonzo, prépare sa tournée des Zéniths 2025. Pour les 10 ans de sa carrière, elle passera par la Normandie avec une date au Zénith de Rouen, le 26 avril 2025.

En plus de tout ça, elle a travaillé sur son nouvel album. Deux ans après "Sentiments" qui s'est écoulé à 120 000 exemplaires, il semblerait qu'elle ait terminé ce cinquième opus. Louane a fait grimper l'impatience de son public en postant des extraits de celui-ci, alternant ballades et titres plus dynamique. Aujourd'hui on connaît la date de sortie de ce nouvel album qui s'intitulera "Solo". Il sortira le 25 octobre et il est déjà disponible en précommande. "Solo" sera composé de son hit "La pluie" déjà connu et il contiendra également un duo avec son compagnon Florian Rossi.

Selon un communiqué de son label Island Def Jam, l'album présentera "une facette inédite de l'artiste" et est décrit comme une œuvre dans laquelle Louane "se réinvente et expérimente plus que jamais". Elle laisse d'ailleurs planer le doute en ne dévoilant pas le neuvième titre sur la tracklist. Est-ce qu'elle réserve une grande surprise à son public ? Affaire à suivre...