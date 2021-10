Touffreville. Destruction d'une bombe de 460 kg dans le Calvados

Une bombe d'aviation américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, d'un poids de 460 kg (500 livres), d'une longueur de 135cm et d'un diamètre de 38 cm doit être détruite le jeudi 19 juillet 2018 à Touffréville (Calvados). Ce sont des travaux de terrassement qui ont permis la découverte de la bombe à Bellengreville le mercredi 13 juin 2018. Elle avait alors été désamorcée sur place le jeudi 5 juillet 2018, par des démineurs du centre interdépartemental de déminage de Caen. L'opération avait nécessité le bouclage d'un périmètre de sécurité sur un rayon de 400 mètres.

Des explosions pour détruire la bombe

Il est nécessaire de détruire cette bombe. La destruction, par l'intermédiaire de deux explosions espacées de cinq secondes aura lieu le jeudi 19 juillet en début d'après-midi, dans un lieu sécurisé et sous plus de 11 mètres de terre, sur la commune de Touffréville. On pourra entendre les explosions dans un périmètre de deux kilomètres maximum et ressentir quelques vibrations. Des vibrations dans le sol pourront être ressenties autour de la zone d'explosion. La RD37 sera coupée quelques minutes à cause d'un nuage de fumée qui pourrait gêner la visibilité des automobilistes.