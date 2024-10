Touffréville. A Eole Aventure, du fun garanti pour toute la famille

Relâchez la pression et partez vous amuser en famille, entre amis ou seul à Eole Aventure ! Situé à Touffréville, à l'est de Caen, le parc propose une dizaine d'activités pour les petits et les grands. Equipé d'un gilet de sauvetage, aventurez-vous dans les 1 000m2 de structures gonflables de l'Aquapark et tentez de franchir ses nombreux obstacles. Une activité rafraîchissante à découvrir le temps d'une heure ou deux. Essayez-vous également au téléski nautique, à l'accrobranche ou encore au paintball. Les plus petits trouveront quant à eux leur bonheur dans la plaine aux jeux.

Pratique. Ouvert tous les jours de 11h à 19h et jusqu'à 21h les mercredis et vendredis. A partir de 10€.