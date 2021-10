l'UMP Yves Deniaud fustige la candidature du DVD De Balorre

J’ai appris par la presse la candidature de Christophe de Balorre aux prochaines législatives sous les couleurs floues de « divers droite ».

De la part d’un candidat qui affirme appartenir à la famille UMP, je trouve que cela sonne simplement la trahison. Se revendiquer d’une famille politique la main sur le cœur et agir ensuite tout autrement, cela est se comporter en dissident. Un candidat qui se positionne sur l’échiquier politique non selon son choix mais selon l’espace resté inoccupé, est un candidat opportuniste. Pour celui-là, je comprends bien que la case fourre-tout « divers droite » est bien pratique.

Opportuniste : « personne qui cherche à profiter des circonstances sans trop se soucier des principes moraux ». Parmi les principes moraux, en voici le principal : notre mouvement politique a décidé non pas seulement depuis les « hautes sphères », mais aussi en écoutant nos instances locales. Par conséquent, notre mouvement s’est attaché à trouver le candidat le plus apte à incarner les valeurs que nous défendons.

Je sais que les adhérents et sympathisants de l’UMP de la 1ère circonscription ne se tromperont pas, et qu’ils retiendront l’expérience récente et douloureuse des sénatoriales au cours desquelles le déjà candidat Christophe de Balorre s’est maintenu au risque de faire perdre son camp !

Par ailleurs, j’estime, comme beaucoup d’Ornais, que les prochaines élections nationales auront, plus que jamais, un rôle déterminant pour l’avenir de notre pays, et qu’il ne s’agit pas de donner des points à nos véritables adversaires politiques. Autour de notre Président, Nicolas SARKOZY, il faut être uni. Tout son gouvernement, son Premier ministre en tête, l’est ; pourquoi ferions-nous le contraire ? Sauf peut-être à obéir à son propre orgueil. Il ne faut pas être devin pour dire que cela est synonyme d’échec individuel et collectif.

De plus, la conjoncture économique est d’autant plus pénible pour nos concitoyens qu’il est nécessaire de respecter la ligne politique déterminée par notre parti, l’UMP. En ces temps d’incertitudes il nous faut de la clarté et de la transparence. Chacun comprendra aisément qu’au moment où nous subissons de fortes turbulences, notre pays a besoin d’un capitaine et d’un équipage politique solides dans ses valeurs, et solidaires dans son fonctionnement, afin de diriger à bon port le navire France.