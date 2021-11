Législative: Guy Romain suppléant de Jean-François de Caffarelli

"Guy Romain et moi formons une équipe complémentaire", explique le candidat.

"Nous sommes attachés l’un et l’autre aux mêmes valeurs de liberté, de responsabilité et de travail. Nous avons également en commun d’être l’un et l’autre des élus en charge de collectivités locales : la mairie de Vimoutiers pour Guy et la Communauté de communes du Pays bellêmois en ce qui me concerne, et d’être tous les deux conseillers généraux".

"Nos expériences personnelles et professionnelles différentes, comme notre connaissance complémentaire des territoires de la circonscription, nous permettent d’être à l’écoute de la diversité des aspirations et des préoccupations de leurs habitants".