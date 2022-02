Législatives : Xavier Jaglin règle ses comptes

Reconstruire un Centre et une Droite dévastée

La droite et le Centre sortent du cycle politique 2007-2012 totalement dévastés. Trois des cinq parlementaires ornais sont désormais socialistes ou proches alliés, une première depuis plus de cent ans. La tentation népotiste de l'ancien député de la circonscription d'Alençon aura pesé lourd dans l'élection du candidat socialiste.

Quant à la circonscription d'Argentan-Flers, le soin méticuleux de l'ancienne députée à affaiblir les principaux leaders de la droite et du Centre sur les villes d'Argentan et de Flers aura eu pour conséquence le découragement d'une partie de l'électorat. En effet, le candidat de l'UMP doit son échec à l'effondrement électoral sur les villes d'Argentan et de Flers, effondrement largement dû à l'absence total de soutien aux élus de droite et du centre depuis dix ans, comme ce fut le cas pendant mon mandat de conseiller général.

Nous devons maintenant reconstruire à la fois le centre et droite, dans un esprit de rassemblement et de respect, pour lancer la reconquête dès les élections municipales de 2014. D'ici là les deux députés de la nouvelle majorité auront à défendre à Paris les principaux dossiers de l'Orne, en particulier la lutte contre la désertification médicale et la réindustrialisation du territoire. Par esprit républicain et sens de l'intérêt général, souhaitons leur bonne chance.