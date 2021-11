Législatives : de Balorre suspendu de l'UMP

La droite se déchire plus que jamais, alors qu'elle devrait se rassembler pour tenter de conserver cette circonscription. Pendant ce temps là au PS, Joachim Puyeo compte les points. "La machine à perdre est en route", diront certains. Mais les faits sont là.

Ci-dessous, le courrier envoyé par l'UMP à Christophe de Balorre:

"En tant que délégué de circonscription UMP, conseiller général et Maire d'une commune

du département, vous êtes membre de droit du Comité départemental de la fédération de l'Orne.

Plus que tout autre adhérent, vous devez donc respecter les décisions statutaires prises par le

Mouvement auquel vous appartenez.

Cependant, vous avez décidé de présenter votre candidature aux élections législatives dans

la première circonscription du département (comme en atteste la création de votre blog de campagne http://legislatives.balorre.com/ et divers articles de la presse locale), face à Monsieur Bertrand DENIAUD, candidat investi officiellement par l'UMP. Ainsi, au lieu de soutenir l'action de votre formation politique en cette période de nécessaire rassemblement pour gagner les échéances présidentielle et législatives, vous entretenez la confusion et la désunion auprès des militants et des électeurs. Dès lors, votre comportement porte préjudice à l'image denotre famille politique et constitue une faute grave de la part d'un cadre fédéral qui devrait, au contraire, respecter scrupuleusement les règles internes de son parti.

Par conséquent, vu l'urgence de la situation en cette période électorale, je vous suspens

provisoirement de l'UMP. Vous ne pouvez plus désormais vous prévaloir de votre appartenance à

notre Mouvement.

Selon la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous n'êtes plus dorénavant une

personne habilitée à conserver ou à utiliser les données personnelles des membres de l'UMP. Par

conséquent, vous devez détruire toute copie du fichier des adhérents de l'UMP de la

circonscription que vous pourriez détenir. Dans le cas contraire, l'utilisation du fichier de l'UMP

relèverait d'un détournement de fichier puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros

d'amende par l'article 226-1 du code pénal. Conformément à l'article 34 des statuts, le Bureau politique sera prochainement saisi de votre situation. En vertu de l'article 3 du règlement intérieur, vous disposez, au préalable, d'un délai de 15 jours pour faire part éventuellement de votre demande d'audition et/ou de vos observations auprès du service des affaires juridiques, soit par courriel, soit parfax, soit par courrier postal à l'adresse ci-dessus.

Le courrier est signé de Jean-François Copé.

Mais sur ce sujet, les militants UMP ornais sont divisés. Plusieurs d'entre eux ont choisi de soutenir Christophe de Balorre. La campagne s'annonce agitée à droite sur Alençon-Domfront. Mais à gauche, la situation est à peu près identique entre le PS et EELV, sur la 3e circonscription Flers-Argentan.