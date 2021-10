Le-Havre. Football (amical) : Le Havre et Quevilly-Rouen dos à dos

Le match

Pour leur troisième match de préparation, Le Havre AC et Quevilly Rouen Métropole se sont neutralisés au terme d'une confrontation assez équilibrée. On retiendra, côté quevillo-rouennais, une superbe tentative de Fumu Tamuzo repoussée par le poteau (28e), et, côté havrais, une belle frappe enroulée d'Andriatsima magistralement détournée par Gounet (80e). Après une défaite face à Cholet (2-1) et un nul contre Auxerre (0-0), Oswald Tanchot, le coach du HAC, se garde bien de tirer des enseignements. "Il faut rester prudent et prendre en compte la charge de travail, dit-il. Ça a été un match sérieux de notre part. La mise en place a été un peu lente à se faire. Au fur et à mesure, on a été meilleur dans la récupération du ballon et dans son utilisation. Mais on a manqué de qualité dans la finition."

Comme le HAC, QRM attend toujours un premier succès. Battus par Avranches (4-3), puis tenus en échec par Boulogne (1-1), les Quevillo-rouennais semblent toutefois monter en puissance. "On a des garçons intéressants dans la prise de profondeur, analyse le coach Manu Da Costa. Il ne faut pas oublier qu'on est en déficit sur les postes d'attaquant. Il faut attendre encore un peu pour bien huiler tout ça. Et puis on a les défauts de notre jeunesse. Parfois, il faut être plus lucide et moins joueur à des moments clés. On a aussi des manques sur des replacements tactiques qui auraient pu nous coûter cher. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif."

La préparation

Après trois premières semaines de préparation très intensives, les Ciel et Marine vont pouvoir souffler durant le week-end. "On va donner un peu de fraîcheur aux joueurs. Ils ont besoin d'assimiler le travail athlétique et ça passe aussi par une période de repos de 48h. Après, on va retravailler sur des efforts plus proches de la vérité des matches, des efforts de vitesse et d'explosivité", décrypte Oswald Tanchot. Le HAC disputera son prochain match amical le mardi 17 juillet 2018 face au Red Star (L2) à Saint-Aubin-sur-Scie, près de Dieppe.

QRM, lui, effectuera sa prochaine sortie amicale le vendredi 20 juillet 2018 à Valenciennes. Puis s'étalonnera face à la réserve de Caen, renforcée par quelques pros, le vendredi 27 juillet 2018 au stade Diochon, avant d'attaquer le championnat le vendredi 3 août 2018 à Laval.

Le mercato

Zinedine Ferhat n'a toujours pas repris l'entraînement avec le HAC. Pour justifier son absence. l'Algérien a adressé au club un certificat médical. Le meilleur passeur de L2 la saison passée veut partir. "On ne se fâche pas, réagit Oswald Tanchot. Oui, c'est problématique, car le joueur est encore sous contrat. C'est un garçon qui devrait être en train de se préparer pour jouer. Ne pas venir s'entraîner, ce n'est pas la bonne attitude. J'aimerais l'avoir. Il a une place importante dans le club et dans l'affection qu'on lui porte tous. C'est dommage que tout ce qu'il a pu faire de positif pour le club soit dégradé comme ça. Mais il ne faut pas s'énerver..."

De son côté, Manu Da Costa attend l'arrivée imminente d'un attaquant. "Ce qui m'importe, c'est de compléter l'effectif le plus rapidement possible. Au niveau des rotations, on est en grande difficulté, reconnaît-il. On prend beaucoup de risques. Des garçons ont joué beaucoup plus que prévu. Là-dessus, je ne suis pas rassuré. Anthony Rogie s'en va, et Sébastien Flochon, qui devait nous rejoindre, a finalement signé à Chambly. A nous maintenant d'être malin, intelligent, réactif et vigilant pour flairer les bons coups."

La fiche

HAC – QRM : 0-0

HAC : Thuram – Bese (puis Özdemir, 60e), Moukoudi (puis Mayembo, 60e), Camara (puis Bain, 60e), Coulibaly (puis Irep, 60e) – Lekhal (puis Gueye, 60e), Youga (puis Tiéhi, 60e) – Assifuah (puis Dzabana, 60e), Bonnet (puis Abdelli, 60e), Bazile (puis Moussiti-Oko, 46e) – Thiaré (puis Andriatsima, 60e). Ent : Oswald Tanchot

QRM : Souchaud (puis Gounet, 46e) – Mendy (puis Marigard, 30e), Samnick (puis Toussaint, 60e), Toussaint (puis Azbague, 46e), Beneddine (puis Vignaud, 46e) – Oliveira (puis Mendy, 60e), Pollet, Daury (puis Beneddine, 76e), Shamal (puis Barthélémy, 46e) – Fumu Tamuzo (puis Shamal, 60e), N'Sondé (puis Yesil, 60e). Ent : Manu Da Costa

