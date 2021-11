Rouen. Football : derby à enjeu entre Le Havre et Quevilly Rouen Métropole

Après la belle victoire contre Auxerre 4-1 et deux semaines sans match, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplacent au Havre vendredi 30 mars 2018 pour un derby avec beaucoup d'enjeu pour les deux équipes. Un match qui compte pour la 31e journée de Domino's Ligue 2, à partir de 20h.

Des objectifs bien différents

Du coté havrais, on cherche toujours la montée ou au moins une place de barragiste. Les Ciel et Marine sont actuellement 8e à sept points de la 3e place du podium occupée par l'AC Ajaccio.

Du coté des Quevillo-Rouennais, toujours 19e, l'écart s'est réduit depuis la dernière journée (à trois points de la place de barragiste occupée par Nancy et à cinq points d'un maintien aujourd'hui pris par Bourg-en-Bresse).

Invaincus dans leur stade Océane depuis treize mois, les Havrais ne compteront pas laisser la moindre chance à leurs adversaires pour se rattraper après s'être inclinés 2-1 à Chateauroux lors de la dernière journée. Du coté des joueurs de Manu Da Costa, privé de ses deux armes offensives Lamine Ndao et Jeff Louis, on espère ne pas revivre le même match que lors de la première rencontre, où les Ciels et Marine étaient venus s'imposer au stade Robert Diochon sur le score de 2-0.

La rencontre est à suivre en direct sur les ondes de Tendance Ouest, à partir de 20h, avec Sylvain Letouzé et Cyril Capron.

