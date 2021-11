Rouen. Football (Ligue 2): QRM remporte le derby, les supporters du Havre envahissent le terrain... 

Cela faisait treize mois que le Havre AC ne s'était pas inclinés dans leur stade Océane. Et comme un symbole, ce sont les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont stoppé cette série en remportant leur match de la 31ème journée de Domino's Ligue 2 (2-0). Cueillis à froid avec un but de Marvin Gakpa à la 3e minute de jeu sur une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface, les Ciel et Marine ont eu de nombreuses occasions de revenir au score. Mais il a toujours manqué quelque chose à la finition. Comme sur ce sauvetage de Romain Basque qui a enlevé le ballon des pieds d'un Mateta qui était pourtant seul devant le but après avoir éliminé le gardien. Ce n'est qu'en toute fin de rencontre que les joueurs de Manu Da Costa ont fait le break sur une contre attaque conclue par Mamilonne d'une belle frappe enroulée qui frappe la barre avant de terminer au fond des filets (2-0).

Fin de match houleuse en tribunes

L'affront de trop pour des supporters Havrais qui sont descendus sur la pelouse et ont fait entendre leur désaccord avec leur direction. Massés devant l'entrée des vestiaires au coup de sifflet final, criant "Vincent démission" à l'attention du président américain du HAC, ils se sont dispersés devant un déploiement de CRS.

Au classement, le HAC fait une très mauvaise opération et voit ses derniers espoirs de monter s'envoler. Tout le contraire de QRM qui, en plus de laver l'affront du match aller (victoire 2-0 du Havre à Diochon), revient à égalité de points avec Nancy qui rencontre le leader ce samedi 31 mars 2018 et profite de la défaite de Bourg-en-Bresse a Auxerre (3-1) pour encore croire au maintien.