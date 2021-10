Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : rétrogradé, le Normand Pierre Gasly enrage

Quand Pierre Gasly n'est pas content, il le dit. Et il ne passe pas par quatre chemins. Le dimanche 8 juillet 2018, le pilote de Formule 1 originaire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a appris après avoir passé la ligne d'arrivée du Grand-Prix de Grande-Bretagne qu'il avait écopé d'une pénalité de cinq secondes pour une manœuvre non-autorisée en course.

"Chaque week-end il y a des contacts sans action supplémentaire (des commissaires, NDLR), ça fait partie de la course et de ce qui la rend excitante. [...] Laissez-nous juste courir et arrêtez toutes ces conneries avec les pénalités ! Je vais continuer à me battre", a réagi le pilote Toro Rosso sur son compte Twitter.

5sec penalty, ridiculous...

Every weekends there are contacts with no further action, that's part of racing & what makes it exciting! Was close battle, I enjoyed it. Just let us race and stop all this bullshit with penalties! Will keep fighting. pic.twitter.com/l9RlU6XDyu