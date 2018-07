Dec'Aline, une passionnée ouvre sa brocante à Caen

La brocante de charme Dec'Aline s'installe à Caen (Calvados) rue des jacobins à la mi-juillet 2018. Aline Huwe, la propriétaire originaire de Paris parle de sa passion pour la chine.

Aux origines

Aline Huwe a grandi dans une famille de chineurs. "À force de se faire traîner aux marchés aux puces par mes parents", la Parisienne s'est découvert une passion pour les objets à chiner. Un jour on lui a offert son premier objet à restaurer et depuis… elle n'a jamais arrêté.

Après des études à l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), Aline devient expert en immobilier et objets rares pendant un an et demi sur Rouen. Mais, sa passion reste la chine et le métier d'expert ne lui correspond pas, tant par la difficulté pour trouver un travail que par l'absence de marchés aux puces. Pour elle, "brocanter, c'est une drogue".

Une passion devenue métier

Son amour de la brocante l'a poussé à ouvrir sa propre boutique à Laval en 2011. Mais la brocanteuse n'a pas exercé uniquement cette activité. Pendant trois ans, elle a été animatrice périscolaire tout en continuant de vendre en vide-greniers. Mais encore une fois, sa passion l'a rattrapée et l'a poussée à s'installer dans un nouveau local à Caen, rue des Jacobins. Dans sa brocante de charme, meubles et objets anciens, vintages et éclectiques, "tout ce que j'ai dans ma boutique, c'est pour tous les goûts et tous les âges. Ma clientèle est âgée de sept à 77 ans.". Tous les produits vendus chez Dec'Aline ont été trouvés, nettoyés, rénovés, redécorés et parfois même détournés avant d'être proposés à la vente.

Depuis ses études aux Beaux-Arts, la brocanteuse réalise ses propres œuvres de dessins, peintures et gravures. La semaine, Aline vend et restaure dans sa boutique, et le dimanche elle part chiner dès six heures du matin, pour alimenter son magasin mais également par pur plaisir.

Dec'Aline, 61 rue des Jacobins, Caen. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 19h et ouvert uniquement le matin le mercredi, jusqu'à 12h30.

