Caen lance la colocation pour des seniors

Les initiatives sortant de l’ordinaire ne rencontrent pas toujours un succès immédiat. Quatre mois après avoir lancé une expérience ambitieuse autant qu’unique à Caen, le Centre communal d’action sociale est toujours à la recherche de ses trois premiers seniors pour constituer une colocation atypique.

De nombreux atouts

Pourtant l’appartement mis à disposition par Caen Habitat dans le quartier du Chemin-Vert possède de nombreux atouts à faire valoir : 128 m2 de surface habitable, balcons, mobilier neuf, cuisine toute équipée, sèche-linge, douche et toilettes adaptées, commerces au pied de l’immeuble...

“Trouver les premiers colocataires n’est pas chose aisée car il s’agit d’une véritable innovation culturelle”, souligne Reine Awadé, directrice des services aux retraités. Quelques dossiers ont été déposés, mais les candidats hésitent encore, malgré un loyer attractif de 320,07 € par mois, charges comprises. “Cette colocation poursuit deux objectifs : lutter contre la faiblesse du revenu des personnes âgées et rompre l’isolement”, rappelle Stéphane Aubert, animateur, qui fait visiter l’appartement à qui le souhaite. “Le premier arrivé aura sûrement la plus grande chambre !”

Infos : tél. 02 31 15 65 91.