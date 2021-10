Les retraités s'équipent pour randonner

Pour lui, "faire du sport c'est autant pour tisser du lien social, rencontrer des gens et ne pas rester seul chez soi, que pour entretenir sa santé". Avec sa femme, ils font partie de plusieurs clubs sportifs et viennent dans les magasins spécialisés chercher des conseils et du matériel de qualité. "Les clients seniors regardent la qualité et la provenance du produit, celui-ci doit répondre à une charte exigeante. En effet, certains d'entre eux se plaignent d'allergies dues à des matériaux utilisés en Asie", explique Jérôme, vendeur chez Score Sport. Ce dernier accompagne les seniors dans leur choix de chaussures de randonnée, de bâtons de marche nordique, de maillots de bain ou encore de sous-vêtement thermiques confortables. "Ils sont exigeants concernant le matériel qu'ils achètent. Ils recherchent des matières légères, confortables, imperméables et qui respirent. Les chaussures à mémoire de forme sont également très appréciées", ajoute Jérôme.

En groupe ou en club

La plupart des retraités pratiquent le sport en groupe ou en club. Le Club Alpin Français, par exemple, est partenaire de la boutique Score Sport. Il organise de nombreuses randonnées un dimanche sur deux, ainsi que les mercredi ou jeudi après-midi une semaine sur deux.

L'Office du tourisme vend des "topo-guides", petits livrets descriptifs des chemins autour de Caen. Quant à la marche nordique, très appréciée des retraités, elle est plus dynamique que la randonnée et aussi bonne pour la santé. La Ville de Caen propose des séances le vendredi matin au gymnase du Chemin Vert.