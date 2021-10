Flers. Un ado Normand aux rencontres européennes des jeunes pêcheurs

Un seul jeune Normand fait partie des six membres de l'Équipe de France qui va disputer l'European Anglers Forum (EAF) du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018 à Strasbourg (Bas-Rhin).

Milan Pinchon, 15 ans, de Flers (Orne) va disputer les quatre jours de compétition de ces rencontres européennes des jeunes pêcheurs, qui mettront en compétition des équipes de Belgique, Tchéquie, Hongrie, Pologne et France. Milan a été sélectionné pour son assiduité à l'APN.

Ateliers Pêche Nature

Les six membres de l'équipe de France sont tous issus de ces Ateliers Pêche Nature (APN) auxquels ils participent assidûment depuis plusieurs années. Il s'agit d'écoles de pêche qui accueillent des jeunes, mais aussi des adultes, pour les initier à toutes les techniques de pêche.

Milan Pinchon est le seul Normand dans cette compétition. - European Anglers Forum

Ça fait deux ans que je me suis mis régulièrement à la pêche, notamment en allant à l'APN, explique le jeune Normand. J'étais heureux d'être sélectionné, parce que ça n'arrivera qu'une seule fois dans ma vie ! Il déclare impatient : je vais pouvoir découvrir de nouvelles rivières, voir les techniques enseignées dans d'autres pays et aussi tester la pêche du silure, la pêche à la mouche et le street-fishing. Avant de conclure : mais pour la compétition de la pêche au leurre, je vais être d'attaque !

Benjamin Laribi est son instructeur à la Fédération de pêche de l'Orne. Il insiste sur la compétition, mais aussi sur la camaraderie qui doit régner durant cette compétition :