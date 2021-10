Saint-Lô. Manche : les saumons plus nombreux pour l'ouverture de la pêche

Les amateurs sont parés : l'ouverture de la pêche dans les cours d'eau de première catégorie, c'est samedi 10 mars 2018 à 8h.

Le département de la Manche affiche le plus gros contingent de pêcheurs, avec 13 000 adhérents.

Les saumons nombreux

Avec amélioration de la qualité de l'eau des rivières et des fleuves, les saumons sont de plus en plus nombreux dans les cours d'eau du département de la Manche.

Damien Soyer est le directeur de la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de la Manche :

Damien Soyer Impossible de lire le son.

Toutes les conditions sont réunies pour cette ouverture, selon Claude Buhan, le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Manche :

Claude Buhan Impossible de lire le son.

Pour une bonne ouverture de la pêche, jusqu'à 12 tonnes de truites ont été déversées dans les cours d'eau de la Manche, afin de soutenir les effectifs déjà présents et faire face aux pêcheurs.

