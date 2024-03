Grandes marées. Ils n'ont pas respecté les tailles et les quotas : 30 pêcheurs à pied sanctionnés

Chaque année, la période de grandes marées fait le bonheur des pêcheurs à pied. Des zones habituellement recouvertes par la mer se découvrent lors de grands coefficients. A cette occasion, les services de l'Etat ont procédé à plusieurs contrôles sur le littoral du Calvados.

Tailles et quotas non respectés

Sur un peu plus de 80 pêcheurs contrôlés, 30 ont écopé d'une contravention pour non-respect des tailles et des quotas des coquillages. Cela concerne notamment la zone de la Côte de Nacre.

Au total, plus d'un tiers des pêcheurs n'ont pas respecté la loi sur des homards, étrilles, crevettes et coquillages. Pour rappel, le ramassage des coquillages est limité à 5kg par espèce et par marée. Pour les salicornes (plantes), la limite est fixée à 1kg par jour. Aucun quota n'est prévu pour les crustacés.

Il convient également de respecter les tailles minimales des coquillages et crustacés. En voici une liste non exhaustive :

- étrille : 6,5cm minimum

- araignée de mer : 12cm

- crevette grise : 3cm

- homard : 8,7cm

- coque : 2,7cm

- moule : 4cm

- oursin : 4cm

- coquille Saint-Jacques : 11cm

Les cailloux doivent également être replacés dans le sens où ils ont été trouvés. La préfecture rappelle que "l'estran est un environnement riche en biodiversité et qu'il est important de le préserver".