Hérouville-Saint-Clair. Top 10 des choses à savoir avant le festival Beauregard

Déjà dix ans et pas une ride pour le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) qui se déroulera du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018. Tous les ans, le festival a su se renouveler en proposant de nouvelles programmations et de nouvelles choses. Retrouvez dix choses à savoir afin d'être incollable vendredi !

• À lire aussi. Festival Beauregard : dix ans de musique et de souvenirs



1. Beauregard en chiffres

La capacité du festival ? 26 000 personnes par jour. La durée du festival ? Quatre jours. Deux grandes scènes, chacune équipées de trois écrans géants. 33 groupes ou artistes. 88 000 festivaliers en 2016 sur quatre jours. 2 000 VIP et 250 journalistes accrédités. Un parc de plus de 33 hectares qui borde un château du XIXe siècle. Le prix ? de 49€ à 56€ pour un pass 1 jour.

Un festival ne fête pas tous les jours ses dix ans. C'est une commémoration particulière pour le festival situé à Hérouville-Saint-Clair. Paul Langeois, le directeur du festival, est revenu pour Tendance Ouest sur les moments marquants des neuf précédentes éditions de Beauregard.

• À lire aussi. Festival Beauregard : dix ans de musique et de souvenirs



2. Du soleil cette année ?

C'est John qui l'annonce sur sa page facebook, cette année il fera beau et chaud ! Il faudra bien penser à la crème solaire et bien penser à boire (de l'eau). Le soleil sera présent pendant toute la durée du festival, du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018 et il fera 25 degrés vendredi et jusqu'à 28 degrés lundi. Un festival, ça se prépare ! Que ce soit vestimentaire ou pratique, il faut prévoir toutes les éventualités et être prêt qu'il pleuve, vente ou qu'il fasse un soleil plombant. Même si du beau temps est prévu, il ne faut pas oublier le poncho, que l'on peut glisser au fond du sac. Coté mode, il faut trouver la meilleure tenue et ses plus belles lunettes de soleil pour avoir un style inimitable dans le festival.

3. Des tentes… en carton

Une nouveauté pour le camping de Beauregard. Vous pouvez désormais dormir dans une tente… En carton. Déjà expérimenté il y a quelques semaines aux Papillons de nuit, dans la Manche, ce système fait son apparition en France depuis 2017.

• À lire aussi. Des tentes en carton pour le festival Beauregard



4. La programmation

Il est important de bien connaître la programmation et les horaires de passage afin de ne rien louper ! Réaliser un petit planning peut être utile mais il peut aussi être agréable de se laisser flâner afin de goûter aux différentes ambiances et atmosphères du festival. Il est également possible d'écouter la playlist officielle du festival.

La programmation complète du festival Beauregard - Festival Beauregard

• À lire aussi. Découvrez la programmation complète de Beauregard

• À lire aussi. Festival Beauregard : un groupe jette l'éponge



5. Des navettes gratuites

Des navettes gratuites sont mises à disposition des festivaliers au départ du terminus "Hérouville St-Clair", en direction de Beauregard seront à la disposition des festivaliers. Les navettes gratuites commenceront à circuler une heure avant l'ouverture des portes du festival et circuleront toutes les sept minutes. Le dimanche, s'ajouteront des navettes depuis le centre-ville de Caen de 14 heures à 21 heures, toutes les dix minutes. De plus, la fréquence des bus twisto en direction d'Hérouville-Saint-Clair (ligne B, 4, 8) sera renforcée. Concernant les retours, des navettes gratuites ramènent les festivaliers à Hérouville-Saint-Clair ou au centre-ville de Caen. Les navettes gratuites commenceront à circuler au départ du festival à partir de minuit le vendredi et le samedi, 22 heures le dimanche et 23 heures le lundi, puis circuleront toutes les sept minutes.

6. Beauregard hors des murs

Pour les personnes hospitalisées et leurs familles, le festival Beauregard diffusera sur grand écran un film de 90 minutes de live. Le festival organisera également des spectacles de rue en déambulation dans les services, espaces communs et ascenseurs du CHU de Caen. En pédopsychiatrie, seront organisés des concerts, diffusion des lives de Beauregard, atelier réalité virtuelle et fabrication d'objets connectés…

Le festival va également permettre aux personnes incarcérées au quartier femme de la maison d'arrêt de Caen et au Centre Pénitentiaire de Caen de vivre une partie du festival grâce à des concerts et à la retransmission d'un film regroupant les lives captés à Beauregard sur grand écran ainsi qu'une rencontre avec l'équipe du festival au Centre Pénitentiaire de Caen. De plus, pour les personnes en difficulté financière, le tarif sera de deux euros la journée pour familles défavorisées en partenariat avec les CAF de l'agglomération caennaise.

7. La roue tourne

Cette année, le festival Beauregard a vu les choses en grand ! Difficile de garder la surprise bien longtemps tant la grande roue trône sur le festival. Une roue sera présente pour tous ceux qui voudront observer les concerts depuis les airs. La grande roue fait 32 mètres de haut. Le prix pour y faire un tour sera de quatre euros et trois euros pour les détenteurs du bracelet 3/4j.

La grande roue est en place au festival Beauregard - Margaux Rousset

8. Pas de Coupe du monde

Attention les footeux, si vous comptiez suivre le match France-Uruguay vendredi 6 juillet 2018 à 16 heures sur l'un des écrans géants, c'est raté ! Le festival ne dispose pas des droits d'image et ne pourra diffuser le match. Pensez à télécharger une application pour suivre le match et à penser à une batterie de secours si vous comptez suivre le match directement au festival !

[⚽️ POINT FOOT ⚽️]

Malheureusement nous n'avons pas les droits de retransmission du match France - Uruguay, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés du score sur nos réseaux sociaux ! Allez les bleus ! 🇫🇷 — John Beauregard J - 4 (@FestBeauregard) 2 juillet 2018

9. Un système de paiement

Le festival opte pour un système de paiement Cashless pour éviter les vols sur le site et offre la possibilité de payer avec une carte Cashless ou avec son mobile. Deux solutions s'offrent aux festivaliers : la John E-Cash et l'application mobile Lyfpay. La première est une carte que l'on peut recharger sur des stands et la seconde option est une application où l'on rentre sa carte bancaire et qui permet de se faire des petits virements entre amis.

La grande scène brillera de mille feux sur le festival Beauregard - © Mickaël LIBLIN

10. Des artistes normands à l'honneur

Comme tous les ans, en plus des artistes groupes internationaux (dont le Normand Orelsan), les festivaliers vont pouvoir découvrir des artistes ou groupes locaux. Cette année, le vendredi 6 juillet 2018 se produira le duo caennais guitare-batterie Bafang qui offrira un voyage musical aux festivaliers. Le samedi 7 juillet 2018 se produiront les gagnants du tremplin John's Session, The Baked, ils feront gouter à leur rock débordant d'énergie. Dimanche 8 juillet 2018 ce sera au tour du Caennais Malo' et ses chansons belles et fragiles teintées de pop anglo-saxonne.

Le Normand Orelsan parmi les têtes d'affiche du festival Beauregard - Beauregard