Des tentes en carton pour le festival Beauregard

Elles sont en carton et pourtant, elles ne prennent pas l'eau ! C'est ce qu'assure Maxime Durand, responsable commercial de la société Kartent, qui installera, du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018, ses tentes à usage unique sur le site du festival Beauregard (Calvados).

Plus écologique

Déjà expérimenté il y a quelques semaines aux Papillons de nuit, dans la Manche, ce système fait tout juste son apparition en France depuis un an. Il a d'ailleurs été mis au point par deux amateurs de festivals néerlandais, lassé de voir que "de nombreux festivaliers abandonnent sur place leur tente, souvent à base de matières plastiques peu chères mais très polluantes."

L'avantage du carton ? Il se recycle bien sûr. Et pas de panique pour les plus frileux : "la matière, de haute qualité, est faite à base de fibres suffisamment serrées pour être isolé de la pluie, ou des grosses chaleurs en été." Le petit plus : la lumière y filtre moins et les grasses matinées y sont donc plus longues.

Actuellement, les tentes en carton n'existent qu'en modèle pour deux personnes. Côté prix, elles peuvent varier de 30 à 100 € en fonction des festivals. Certains peuvent également proposer l'option sac de couchage, matelas et oreillers inclus.