Festival Beauregard : dix ans de musique et de souvenirs

Dix ans d'une histoire bien remplie… C'est ce que s'apprête à fêter le festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018. Devenue incontournable, la manifestation devrait cette année dépasser les 100 000 spectateurs.

"Des artistes que je n'aurais jamais imaginé inviter"

Il faut dire que du beau monde défile chaque année sur les deux scènes installées dans le parc du château : Iggy Pop, Mika, Placebo, ZZ Top, Franz Ferdinand, Gossip mais aussi Shaka Ponk, Blondie, I AM ou Scorpions… "C'est un festival qui m'a permis d'accueillir des artistes que je n'aurai jamais imaginé pouvoir inviter un jour dans ma carrière, confie Paul Langeois, directeur et programmateur du festival. Il cite notamment les concerts de Nick Cave ou des Pixies qui l'ont particulièrement marqué.

"Un grand moment aussi avec Sting, se souvient-il. C'est un artiste que, même si je le respecte beaucoup, je n'avais pas beaucoup écouté. J'ai vraiment pris plaisir à l'accueillir, c'est un homme très gentil, très généreux, très simple et qui nous a vraiment fait l'un des concerts qui a, je pense, le plus marqué Beauregard."

Des moments rares

Autre moment fort pour le programmateur : la venue de Stromae en 2014. "Sur scène, il a réadapté une chanson pour Claire, le régisseur du festival, raconte-t-il. À ce moment-là, on était dans le bureau, on a cru que c'était une blague de gens qui étaient à l'extérieur du château !"

Cette "sorte de message d'amour" est pour lui particulièrement touchante. "On travaille dur, explique-t-il. Pendant le festival on est à la limite de l'épuisement. On tient parce qu'on est heureux de faire ça mais avoir ce type de remerciement sur scène, ou quand des artistes nous envoient des messages en nous disant qu'ils ont passé un super moment, on sait à ce moment-là pourquoi on travaille et on se donne autant."

Ce sont les pieds dans la boue que les spectateurs et les équipes ont passé l'édition 2012. - Maxence Gorréguès

Des galères aux bons souvenirs

Alors bien sûr, il y a aussi eu les moments de galère : l'an passé, quand les festivaliers ont manqué des concerts, coincés dans la queue - chose qui devrait s'arranger cette année - ou encore 2012, cette fameuse "année de la boue", où un orage avait déversé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures sur le parc du château, transformé en marécage.

En 2014, Stromae avait rendu sur scène un hommage spécial à la régisseuse du festival. - Serge Douillet

"Ce sont des moments qui peuvent aussi se terminer en très bons souvenirs, sourit le directeur. Je me souviens qu'à ce moment, on s'était posé la question de rouvrir ou non le lendemain et il a fallu s'organiser. On a travaillé toute la nuit et il y a une sorte de ferveur, de solidarité entre les bénévoles, les intermittents, les équipes… Quand il a fallu se serrer les coudes, tout le monde était présent, tout le monde m'a demandé ce dont j'avais besoin pour que ça continue. C'est un souvenir très émouvant."

