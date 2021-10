Basket : Mondeville revanchard en Coupe de France

Hervé Coudray n'a toujours pas digéré la défaite subie face à Montpellier en finale de la Coupe de France, la saison dernière. L'entraîneur mondevillais, l'un des rares rescapés de cet épisode, l'a "encore au travers de la gorge", affirme-t-il. C'est en partie pour cela qu'il accorde "énormément d'importance" à cette coupe, abordée avec enthousiasme. "Seules deux joueuses de l'effectif ont déjà joué une finale à Bercy, toutes les autres ont envie d'y goûter."

Mondeville a fait un premier petit pas en ce sens, samedi 28 janvier à Dunkerque. Opposées à une formation de milieu de tableau de Ligue 2, les Bas-Normandes ont fait respecter la hiérarchie avec autorité : 51-89. Après une succession de difficultés, entre des chocs au sommet en Ligue féminine et des matchs couperets en Eurocup, elles ont bénéficié d'un replat salutaire. "On s'est rendu le match assez facile en mettant beaucoup d'intensité en défense, estime Hervé Coudray. On a défendu haut, on a fait beaucoup de jeu rapide et on a surtout été très présent au rebond. On n'a pas souffert."

Retour du championnat à Nice

Les Nordistes se sont accrochées tant bien que mal pendant cinq minutes (8-11), avant de lâcher prise. L'écart s'est constamment accru jusqu'à atteindre 38 points en faveur des visiteuses. L'écrasante domination mondevillaise au rebond a pesé lourd dans l'ampleur du score : 39 rebonds pour l'USOM, 13 pour Dunkerque. Mima Coulibaly en a profité pour se régaler dans la peinture : 20 points et 19 rebonds en 27 minutes.

La différence athlétique entre les deux formations a fait oublier l'absence de KB Sharp, victime d'un arrachement osseux à la main et incertaine pour la prochaine rencontre de Ligue féminine, et les trois fautes très rapidement sifflées à l'encontre de l'autre meneuse, Ingrid Tanqueray. Mondeville continue d'engranger de la confiance avant de se déplacer à Nice dimanche 5 février. Les Niçoises sont dernières de Ligue féminine avec trois victoires seulement au compteur. Méfiance toutefois, elles vendent chèrement leur peau à domicile, comme en attestent des résultats serrés. L'USOM doit s'attendre à un autre match que celui remporté 82-54 sans forcer en phase aller.