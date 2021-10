Yvetot. Yvetot : le nouveau complexe de cinéma verra le jour avant Noël

Le projet était à l'étude depuis septembre 2013 : la création d'un cinéma multiplexe avec une zone commerciale sur la zone de la plaine à Yvetot (Seine-Maritime). La première pierre a finalement été posée vendredi 15 juin 2018. Le cinéma s'appellera Les Arches Lumières. Il est géré par le même exploitant (Noé Cinémas) que le Drakkar du centre-ville qui est amené à fermer.

Sept salles pour 750 places

Le nouveau complexe comprendra sept salles pour 750 places, contre quatre salles pour 700 places pour le Drakkar. Tout autour se trouveront des espaces commerciaux avec magasins et restaurant. La piscine et le bowling se trouvent à proximité et le site comporte également une zone naturelle inconstructible reliée au cœur de ville par une promenade piétonne et vélos.

La pose de la première le vendredi 15 juin 2018 avec, entre autres, Richard Patry (gauche), patron de Noé Cinémas et Émile Canu (droite), le maire d'Yvetot. - Gilles Anthoine

Écoutez Yoann Durand, responsable du développement commercial à Noé Cinémas :

Cinéma Les Arches Lumières (Yvetot) Impossible de lire le son.

Complexe cinématographique Les Arches Lumières à Yvetot – début des travaux en fin d'année 2017 – pose de la première pierre le 15 juin 2018 – ouverture des commerces en septembre 2018 – ouverture du cinéma pour Noël 2018.